Chi sarà l'erede di Giorgio Chiellini? Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nei vari viaggi londinesi di Federico Cherubini sono state di nuovo raccolte informazioni riguardo a Laporte. Il giocatore, nazionale spagnolo di 28 anni, non è incedibile per il Manchester City. E per doti tecniche e fisiche, risponderebbe perfettamente all'identikit fatto da Allegri.