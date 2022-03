Un centrocampista con lo stesso numero di gol e assist di Milinkovic Savic non c’è in Italia. Il nazionale serbo è ormai a un livello internazionale. Il legame con la Lazio testa forte, i tanti anni di militanza in biancoceleste ne sono una prova inconfutabile. Ma attenzione alla Juventus per la prossima estate: è in programma un tentativo concreto con il presidente Lotito.