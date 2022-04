La Juventus cerca un terzino sinistro sul mercato per il dopo Alex Sandro. Secondo Tuttosport, il primo nome sulla lista dei bianconeri è quello del brasiliano Renan Lodi (Atletico Madrid). In alternativa seguiti l'olandese Owen Wijndal (AZ Alkmaar) e l'italo-brasiliano Emerson Palmieri, in prestito al Lione ma di proprietà del Chelsea.