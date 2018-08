La Lazio ha un nuovo jolly offensivo: l'acquisto di Correa permetterà ad Inzaghi nuove variabili tattiche. L’argentino, che la prossima settimana compirà 24 anni, può infatti giocare come trequartista, seconda punta, esterno e, in caso di necessità, persino prima punta.



CALCIOMERCATO LAZIO - Come riporta la Gazzetta dello Sport, è arrivato come sostituto di Felipe Anderson e dovrebbe subentrare al posto di Luis Alberto. Attualmente Inzaghi lo vede come alternativa a Luis Alberto, ma potrebbe anche decidere di schierarli entrambi, passando al 3-4-2-1, in modo da farli agire insieme alle spalle di Immobile.