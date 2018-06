Non solo Berisha, dal Salisburgo la Lazio vorrebbe anche il centrocampista classe ’97 Schlager e il difensore classe ’96 Caleta-Car. Tare ha puntato in particolar modo il difensore centrale, vuole rinforzare il reparto arretrato. de Vrij è partito, uno tra Wallace e Bastos potrebbe avere il destino segnato.



CALCIOMERCATO LAZIO - Come riporta Sky Sport infatti rilancia il suo nome, in sostituzione del brasiliano Wallace. Con una sirena d'allarme, in una finestra di calciomercato che sta entrando nel vivo: la Lazio deve fare attenzione alla concorrenza dello Spartak Mosca, che si sta muovendo da tempo su Caleta-Car. Il difensore croato intanto si sta godendo i Mondiali, prima di parlare del suo futuro.