Milan fuori dall'Europa League, danno d'immagine incalcolabile, eppure attivissimo sul mercato. Come riporta Gianluca Di Marzio, Mirabelli avrebbe incontrato l'agente di Immobile, per discutere di un suo trasferimento a Milano. Con un asso della manica: Immobile avrebbe già dato il suo assenso, in virtù dell' ingaggio più alto, nonostante l'assenza dalle coppe. Resta difficile pensare che la Lazio possa privarsi del suo miglior attaccante.