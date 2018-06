Asse Roma-Siviglia calda, caldissima. Riza Durmisi, terzino sinistra oramai ex Betis, ha svolto le visite mediche con la Lazio, nella clinica di riferimento biancoceleste, è a tutti gli effetti un nuovo rinforzo per Inzaghi. Non è l'unico nome sul tavolo: anche il Betis è infatti alla ricerca di un laterale e tra i nomi presi in considerazione ci sarebbe anche quello del terzino della Lazio Patric, ex Barcellona B.



CALCIOMERCATO LAZIO - Come riportato da Estadio Deportivo lo spagnolo piace moltissimo al club andaluso: duttile, attento, in Italia è cresciuto tantissimo, la Lazio non vuole privarsene, complice il possibile addio di Basta. Per ora ha rispedito al mittente l'interessamento spagnolo, ma il mercato è ancora lungo...