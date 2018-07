Alessandro Rossi torna in ritiro con la Lazio. Nella mattinata di ieri era partito per andare in prestito al Luzern, in Svizzera: nulla di fatto, non avrebbe trovato l'accordo, sta tornando da Inzaghi. Autore di 7 gol in amichevole contro l'Auronzo, il giovane attaccante ex Primavera era pronto per la sua nuova avventura.



CALCIOMERCATO LAZIO - Tutto da rifare: secondo alcuni media Lotito avrebbe richiesto espressamente la permanenza dell'attaccante nella rosa biancoceleste, che ha avuto modo di ammirare con la Salernitana. Tutto da rifare, Rossi torna a casa. Fino al prossimo colpo di scena.