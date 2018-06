La Lazio si muove sul mercato, anche sul fronte cessioni. Lazio e West Ham continuano, costantemente, a trattare per il trasferimento di Felipe Anderson. La forbice tra richiesta ed offerta è ancora ampia ma il club inglese, forte della volontà e dell’accordo con il calciatore, è convinta di poter portare il brasiliano in Premier.



CALCIOMERCATO LAZIO - Cauto ottimismo filtra dagli agenti: i no di Lotito non scoraggiano gli inglesi, il West Ham è infatti arrivato ad offrire 30 milioni più 5 di bonus e una percentuale del 20% sulla futura rivendita del giocatore. Come riporta il Corriere dello Sport, Lotito non ha intenzione di scendere sotto i 48 milioni di euro, di cui una decina andrebbero destinati al Santos. Gli intermediari sono al lavoro, questa è la settimana dell'assalto del West Ham, la felice conclusione della trattativa dipenderà dalla volontà di Lotito.