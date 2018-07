Proprio un ex obiettivo Lazio potrebbe sbloccare l'arrivo di Wesley in biancoceleste. La trattativa per l'attaccante brasiliano del Bruges sembra a buon punto, ma sarà un difensore a sbloccarlo: il club belga vorrebbe arrivare a Marcos Senesi del San Lorenzo, che la Lazio ha cercato come sostituto di de Vrij, prima di chiudere per Acerbi.



CALCIOMERCATO LAZIO - Il Bruges avrebbe offerto 6 milioni di euro per l’argentino. Se questa trattativa dovesse andare in porto, Senesi sarebbe il giocatore più pagato della storia del Bruges: questo acquisto s'ha da fare, soprattutto se dovessero arrivare i soldi per Wesley, che verrebbe ceduto ad una cifra doppia.