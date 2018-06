La Lazio guarda di nuovo verso Mendes. L’asse tra Lotito e il potentissimo procuratore si fa sempre più caldo. Dopo l’affare Keita che fece guadagnare 30 milioni al patron biancoceleste la scorsa estate, e il doppio acquisto Jordao-Pedro Neto, in aria ci sono altre trattative. Un nome su tutti: Tare vorrebbe portare a Roma l'ala portoghese Guedes, di proprietà del Psg. Guedes non ha spazio a Parigi, la Lazio spera.



CALCIOMERCATO LAZIO – Non solo Guedes. Altro giro, altro esterno portoghese, stavolta obiettivo più realistico, Diego Lota, anche lui esterno portoghese, reduce dalla promozione in premier League con il Wolverhampton ( 17 reti e 6 assist). Il suo futuro dipende da Mendes. Che cura gli interessi e il destino del regista Ruben Neves, talento classe ’97, centrocampista portoghese che ha già i galloni da titolarissimo, nonostante la giovane età. Anche in questo caso il santo a cui votarsi è Mendes.