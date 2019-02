Derby in arrivo, ma di calciomercato. Sul tavolo il cartellino di Milinkovic Savic. Il centrocampista della Lazio non sta vivendo una stagione all'altezza della precedente, come riporta il Corriere della Sera, ma Inter e Milan lo avrebbero messo nel mirino. Il suo prezzo è sceso da 100 a 60 milioni, Marotta, che potrebbe monetizzare con Icardi, ha ottimi rapporti con Lotito. Ma Milinkovic è il pupillo di Leonardo, che ha già provato a portarlo a Milano, sponda rossonera. Derby di calciomercato in arrivo.