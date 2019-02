Nessuna modifica, niente da cambiare: Lazio-Roma si gioca sabato sera alle 20.30 allo stadio Olimpico. La Questura aveva chiesto un anticipo di orario per evitare la gara in notturna (15 o 17), ma il Prefetto Paola Basilone, come scrive Ansa, ha deciso di mantenere invariato l'orario di inizio gara.



Decisiva è stata la riunione tenutasi in mattinata, nella quale il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza non ha riscontrato criticità tali da comportare una modifica di orario. Tutto confermato: Lazio-Roma alle 20.30.