Operazione linea verde: Igli Tare sa che, in vista del prossimo campionato, dovrà ringiovanire la rosa. I senatori cominciano ad accusare la data scritta sulla carta d'identità: Lulic e Radu, protagonisti assoluti di questa stagione, hanno bisogno di sostituti all'altezza.



CALCIOMERCATO LAZIO - Per questo motivo Tare sta battendo il mercato in cerca di rinforzi. Per la difesa piacciono Lovren del Liverpool e Nacho del Real Madrid, la Lazio vorrebbe rilanciarli. Per l'esterno sinistro bisognerà aspettare la partenza di uno tra Jony e Lukaku: in tal caso Tare potrebbe pensare ad un nuovo arrivo.