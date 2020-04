La Lazio rilancia: vuole 20 milioni per Marusic. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sul montenegrino è piombato il Psg, interessato anche al suo compagno di reparto Milinkovic-Savic. Con l'addio certo di Meunier, Leonardo sta sondando il mercato. E ha puntato Marusic.



CALCIOMERCATO LAZIO - L'esterno destro della Lazio non è la prima scelta dei parigini: c'è anchhe Hamari Traoré del Rennes in lizza, e le richieste della Lazio potrebbero far cambiare idea a Leonardo. In questo momento, 20 milioni per una scelta non di primissima fascia potrebbero essere troppi perfino per il Psg. L'esterno piano piano si è ritagliato il suo spazio in una stagione iniziata in panchina, come riserva di Manuel Lazzari, uno dei protagonisti della cavalcata biancoceleste. Un'altra incognita: Marusic vorrebbe restare alla Lazio se dovesse andare in Champions.