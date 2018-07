La Lazio sfoglia la margherita dei possibili sostituti di de Vrij. Tutto fermo sul fronte Acerbi (ma filtra cauto ottimismo), ballano un paio di milioni di bonus, ma Tare ha in mente anche altri nomi per il reparto arretrato. Il ds biancoceleste è molto attivo sul mercato, si sta muovendo per portare un buon numero di giocatori ad Inzaghi prima che inizi il ritiro estivo.



CALCIOMERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, Tare starebbe lavorando ad una pista segreta per la difesa. Tanti i nomi in ballo: il difensore del Salisburgo Caleta Car potrebbe ritrovare a breve l'oramai ex compagno Berisha, ma non è l'unico nome sul taccuino. Tra le altre ipotesi spunterebbero il mancino del San Lorenzo de Almagro Marcos Senesi, Diego Reyes del Porto, il brasiliano Dedè e gli olandesi Sven Van Beek del Feyenoord e Stefano Denswill, classe '93, in forza al Club Brugge.