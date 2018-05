La Lazio sta per battere un colpo di calciomercato. Tutta l'attenzione dell'ambiente è su Lazio-Inter, match valevole per l'ingresso in Champions League. Un solo posto, due contendenti. Come riporta Repubblica, la dirigenza biancoceleste si muove anche sul mercato, e stavolta sembra essere riuscita a superare una folta concorrenza. In dirittura d’arrivo la trattativa con l’Atalanta, sulla base di 25-30 milioni, per Bryan Cristante, destinato a diventare l’acquisto più pagato della Lazio di Lotito, potenzialmente nella top 5 dell’intera storia delle operazioni di mercato del club biancoceleste.



CALCIOMERCATO LAZIO - Tare e Lotito faranno uno sforzo importante per portare a Roma una delle rivelazioni del campionato. Qualsiasi sia il risultato finale di domenica sera, la Lazio dovrà sostenere comunque la tripla competizione. E non vuole farsi trovare impreparata. Se dovesse arrivare a Cristante, Tare avrebbe superato la concorrenza di Roma, Juventus e altre big d'Europa.