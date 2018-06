Tare si muove per rinforzare la Lazio a partire dal reparto arretrato, vera e propria priorità per il ds, senza disdegnare un colpo a centrocampo. Nella prossima finestra di calciomercato bisognerà trovare un sostituto di de Vrij, e migliorare un reparto che ha avuto qualche difficoltà nel corso della stagione. La trattativa per Acerbi del Sassuolo è avviata, ma potrebbe spuntare un secondo difensore, soprattutto se dovesse partire uno tra Bastos e Wallace. E attenzione al colpo in mediana.



CALCIOMERCATO LAZIO - Acerbi non è l'unica pista di mercato seguita da Tare, che tiene d'occhio la situazione di Lucas Verissimo, e Diego Carlos del Nantes. 10 milioni il costo del suo cartellino per portarlo via dalla Ligue 1. Come riporta il Corriere dello Sport, attenzione a centrocampo, il nome caldo è Andreas Pereira, 22enne brasiliano del Manchester United. Può giocare sull'out di sinistra o come seconda punta, ha passato la stagione in prestito al Valencia, è nel giro della nazionale brasiliana, dopo la trafila in quella belga (ha doppio passaporto). Una rete e 4 assist in Liga, è figlio d'arte: il papà, Marcos, è stato un attaccante di buon livello in Belgio.