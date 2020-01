Il Napoli è al lavoro per quanto riguarda il calciomercato. Si opera soprattutto in ottica giugno, per ripartire la prossima stagione con giovani di prospettiva.



Infatti, dopo aver trattato con il Verona per Rrahmani e Amrabat, ora potrebbe aprirsi un asse di mercato anche con il Brescia. Secondo quanto riportato da Il Mattino, De Laurentiis e Cellino ne parleranno mercoledì prima dell'assemblea di Lega. I giocatori che punterà il Napoli sono Cistana e Tonali, giovani talenti attualmente in forza al club lombardo. L'obiettivo è quello di bruciare la concorrenza in vista della sessione di calciomercato estiva, dato che ora la cessione è impossibile.