Fausto Pari, agente di Mattia Zaccagni, trequartista del Verona, insultato sui social ieri dopo il pari contro il Napoli, parla a Radio Kiss Kiss: "Chi ha offeso Mattia non è tifoso del Napoli, sono certo. Mattia piace al Napoli e al Milan come ha detto il presidente Setti? Ne sono felice. Aspettiamo ancora qualche giorno per vedere quali scenari si apriranno".