Il ginocchio tormenta Zlatan Ibrahimovic, il Milan riflette. Le condizioni dell'attaccante svedese possono portare a un investimento importante per l'attacco rossonero, come due nomi in pole sugli altri: come riporta il Corriere dello Sport, sono quelli di Andrea Belotti (su cui c'è anche la Roma) e Giacomo Raspadori (che invece piace all'Inter).