Il Milan ha tamponato l'infortunio di Maignan a metà stagione con Antonio Mirante, ma ora che il portiere francese è rientrato a pieno regime e che il Milan è uscito da tutte le competizioni europee può cambiare la strategia sul futuro di Alessandro Plizzari, terzo portiere a lungo infortunato in stagione, ma ora vicino al rientro e, per questo, pronto ad andare a giocare in prestito pur di ritrovare minutaggio e condizione.