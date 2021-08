Il Milan non vuole fermarsi e punta a regalare a Pioli nuovi innesti per un campionato da protagonista. L’ultimo nome è quello di Isco, che gli esperti danno come un obiettivo piuttosto concreto: l’approdo in rossonero del fantasista del Real Madrid in questa sessione di mercato, riporta Agipronews, paga infatti 2 volte la posta. Le ultime indiscrezioni parlano di un Milan in pole position per assicurarsi lo spagnolo, che andrebbe a riempire quello slot liberato da Calhanoglu. In corsa per un posto dietro le punte c’è il solito Nikola Vlasic del Cska Mosca, una pista che si è raffreddata ma comunque offerta a 2,75.

Più difficile vedere Luis Alberto in rossonero, il quale nonostante non sia in grandi rapporti con la Lazio è dato a 4. Infine i bookie quotano anche il trasferimento a Milano di James Rodriguez e del Papu Gomez, entrambi a 5