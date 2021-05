Il Milan sta seriamente pensando all'acquisto di Josip Ilicic dall'Atalanta nella prossima estate se le condizioni economiche saranno vantaggiose. E Paolo Maldini a bordocampo nel pre-partita ha seguito con lo sguardo Ilicic per tutto il riscaldamento, prima che il ds rossonero Ricky Massara che lo conosce bene andasse ad abbracciarlo. È tra gli osservati speciali del club rossonero, ma al momento il Milan non ha in programma nessun affondo.