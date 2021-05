Il Milan cerca la qualificazione in Champions League anche per il mercato. In caso di arrivo in uno dei primi quattro posti in classifica, verrà riscattato il difensore Tomori dal Chelsea e ci sarà un budget più consistente per l'attaccante.



In cima alla lista dei desideri rossoneri c'è il serbo della Fiorentina, Dusan Vlahovic. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente viola Commisso lo valuta almeno 60 milioni di euro.