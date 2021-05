Senza perdere tempo, il Milan ha chiuso per Mike Maignan, portiere che arriva dal Lille e nelle prossime ore svolgerà le visite mediche. Un segnale chiaro di come il tempo per Donnarumma sia scaduto: da diversi mesi Maldini e Massara erano in attesa del sì del numero 99 alla proposta da 7 milioni di euro più uno di bonus a stagione.