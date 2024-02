Calciomercato Milan: nome nuovo dalla Spagna per il centrocampo

Il Milan in vista della prossima stagione sta programmando almeno un colpo di calciomercato per reparto e il lavoro del ds Antonio D'Ottavio e quello del responsabile mercato Geoffrey Moncada si sta scatenando su vecchi e nuovi obiettivi.



Fra questi, riporta la stampa spagnola, c'è anche un vecchio pupillo e pallino rossonero (anche se la dirigenza non era la stessa) che il Milan ha provato a più riprese a portare a Milano. Si tratta di Rodrigo De Paul accostato a lungo anche alla Juventus nell'ultima sessione di mercato invernale.



Classe 1994, dopo 3 stagioni vuole l'addio all'Atletico Madrid e alla gestione Simeone. I Colchoneros sono forti però di un contratto in scadenza al 30 giugno 2026 e continuano a valutarlo non meno di 30 milioni di euro.