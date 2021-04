Il Milan è alla ricerca di un vice Ibrahimovic e il nome di Gianluca Scamacca è tra i più caldi già per la prossima sessione di mercato. Ci credono i betting analyst, che offrono a 3,50 il passaggio in rossonero del giovane attaccante entro l'estate. Lo scorso weekend era tra gli osservati speciali in Milan-Genoa e, nonostante lo sfortunato autogol, il giocatore di proprietà del Sassuolo sembra convincere sempre di più Maldini e Massara. I due dirigenti avevano già provato a strapparlo ai neroverdi a gennaio: un nuovo tentativo nei prossimi mesi sembra scontato, anche se non sarà facile convincere la dirigenza emiliana che, per bocca dell'amministratore delegato, Giovanni Carnevali, ha già fissato il prezzo in circa 40 milioni di euro. Il Milan sogna la sua punta per il futuro e i bookmaker credono nel trasferimento.