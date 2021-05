Quella contro l'Ural sarà l'ultima gara di Khvicha Kvaratskhelia nella Premier Liga russa. L'esterno, assente da un mese per un problema fisico, non indosserà più la maglia del Rubin Kazan e andrà via in estate.​

Lo ha dichiarato il padre del giocatore al portale georgiano Sportall. "Posso assicurare che al 100% mio figlio non resterà nel suo attuale club. Parlerà con molte altre società, ma prima si riposerà e, a mente fredda, deciderà con chi giocare. Non resterà in Russia ma per il momento preferisco non parlare della sua destinazione".​ I rossoverdi chiedono 20 milioni di euro, si sono fatti avanti estimatori in tutti i top campionati europei, dalla Bundesliga alla Serie A: il 20enne è seguito dal Milan (già da tempo sul giocatore).