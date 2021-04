Sirene francesi per Hakan Calhanoglu. Il Paris Saint-Germain ha mostrato segnali d'interesse per il trequartista turco, in scadenza di contratto a giugno col Milan. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il dialogo per prolungare l'accordo con i rossoneri è in una fase di stanca.



Finora il suo agente Gordon Stipic ha garantito al Milan una sorta di priorità, ma la trattativa non ha ancora appianato la differenza tra domanda e offerta: Maldini e Massara offrono un quadriennale da 4 milioni di euro netti a stagione, lui non vuole scendere sotto quota 5 milioni.