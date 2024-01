Calciomercato Monza: Mirko Maric ceduto in prestito

Il Monza ha chiuso la cessione in prestito dell'attaccante Mirko Maric ai croati del Rijeka. L'attaccante classe 1995, legato al club brianzolo da un contratto in scadenza nel 2026, in questa stagione ha giocato 279', spalmati in 10 partite, con un gol realizzato, il 26 novembre contro il Cagliari. Maric era sbarcato in Italia nell'agosto 2020 dall'Osijek: nel 2019-2020 è stato il capocannoniere del campionato croato con 20 gol. Con il Monza ha segnato 3 gol in 33 partite tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Con il Crotone, in prestito, ha messo a segno 11 centri in 36 match.