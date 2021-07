Tra gli obiettivi principali del Napoli per rinforzare il centrocampo c'è stato per un po' Toma Basic, attualmente di proprietà del Bordeaux. Quella napoletana era una destinazione gradita per il giocatore, ma ad oggi il suo futuro non non sembra diretto ai piedi del Vesuvio.



C'è la Lazio in maniera concreta su Basic, presto potrebbe essere chiusa l'operazione. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport la trattativa con il Napoli pare tramontata perché De Laurentiis era intenzionato ad ottenere il calciatore in prestito con obbligo di riscatto ma il Bordeaux vuole la cessione a titolo definitivo fin da subito.