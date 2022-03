Secondo Tuttosport il Napoli ha individuato in Domenico Berardi l’esterno destro ideale per Spalletti in vista della prossima stagione. Il problema resta la valutazione elevata del Sassuolo che chiede 40 milioni di euro per il nazionale azzurro. Le due alternative restano Sinisterra del Feyenoord e Kavaratshkelia, 21enne del Rubin Kazan.