Il Napoli è ancora alla ricerca di un nuovo terzino sinistro da regalare a Luciano Spalletti. Sono diversi i nomi sulla lista di Cristiano Giuntoli e tra questi è spuntato anche quello di Pervis Estupiñán. Classe '98, di proprietà del Villarreal, ha corsa e un mancino potente. Difficile per lui trovare continuità con la maglia del Submarino amarillo, essendoci anche Pedraza e Moreno nel suo ruolo.



Così potrebbe essere agevolata la cessione e il Napoli segue da vicino Estupiñán. C'è però la concorrenza, questa volta porta il nome di West Ham. Il club inglese è pronto per approfondire il discorso e potrebbe presto affondare il colpo dato che in Inghilterra i problemi economici sono sicuramente inferiori. Lo riporta il Corriere dello Sport.