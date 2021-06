Il Napoli è sulle tracce di Sander Berge, centrocampista classe '98 dello Sheffield United. C'è bisogno di rinforzare la mediana mettendo a segno dei colpi non troppo dispendiosi dal punto di vista economico dato il mancato accesso alla prossima Champions League.



Berge è tra i profili seguiti. Il giocatore piace anche a Spalletti che avrebbe dato il via libera per l'acquisto. Il club inglese chiede 12 milioni di euro ma il Napoli sembra intenzionato ad offrire un prestito con obbligo di riscatto. Lo riporta oggi La Gazzetta dello Sport.