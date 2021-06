Theofilos Karasavvidis, agente del terzino del Cagliari Charalampos Lykogiannis, è intervenuto in diretta ai microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV: "Il suo futuro sarà a Cagliari? Per ora sì, ma deciderà la società. So che piace a tanti, il mercato non è ancora caldissimo quindi vedremo gli sviluppi. Però prima di tutto c’è il Cagliari, decideranno loro. Contratto in scadenza 2022? Il Cagliari farà il prezzo, noi abbiamo le nostre idee ed una squadra di alto livello sarebbe una opzione ben vista. Un giocatore in carriera vuole anche fare un salto, ma non spetta a me".