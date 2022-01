In casa Napoli tra gli argomenti più discussi c'è quello del terzino sinistro. Nicolás Tagliafico, laterale mancino di proprietà dell'Ajax, è tra i nomi sul taccuino del ds azzurro Giuntoli.



Il Napoli è tornato a parlare con l'entourage di Tagliafico. Il giocatore vorrebbe vivere un'esperienza italiana e starebbe spingendo per un trasferimento in Serie A. L'Ajax non ha intenzione di svenderlo e al momento non sembra intenzionato ad aprire al prestito, formula che invece ricercherebbe il Napoli. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.