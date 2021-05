Sono giorni particolari gli ultimi in casa Napoli. Dopo la mancata qualificazione in Champions c'è stato l'esonero di Gattuso e si vive ancora nell'incertezza per quello che sarà il prossimo allenatore azzurro.



Tra un mese circa aprirà il calciomercato estivo e il Napoli dovrà fare qualche innesto. A partire dal centrocampo, dove ci sono due nomi su tutti sul taccuino di Giuntoli. Si tratta di Zaccagni e De Paul, ma i colloqui con Verona e Udinese sono ancora fermi al punto di partenza. Per il primo occorrerebbero circa 20 milioni di euro, mentre per il secondo il doppio. De Laurentiis punta ad ottenere uno sconto confidando nell'amicizia con la famiglia Pozzo. Lo riporta oggi Il Mattino.