Il calciomercato estivo del Napoli ruota principalmente attorno al futuro terzino sinistro. Ruolo più delicato e in cui ci sono state maggiori lacune nelle ultime stagioni, c'è la volontà di rinforzare quella zona di campo per arrivare preparati in vista della nuova stagione.



Il primo nome è oramai da tempo quello di Emerson Palmieri. La trattativa ad oggi non è in fase avanzata, c'è ancora tanta strada da fare. Qualora non dovesse concretizzarsi è pronto un 'piano b'. Si tratta di Mathias Olivera, laterale mancino uruguaiano classe '97 di proprietà del Getafe. Un'alternativa potrebbe essere anche Dijks del Bologna. Lo riporta oggi Il Mattino.