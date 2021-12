In casa Napoli da quattro anni c'è l'emergenza terzino sinistro, in seguito all'infortunio di Ghoulam nel 2017. Mario Rui ha avuto un buon avvio di stagione ma non potrà reggere da solo fino alla fine e i primi segnali si sono visti post Empoli con il portoghese che è uscito malconcio e ha avuto bisogno di qualche giorno in più per recuperare in vista del match contro il Milan.



Per il mercato di gennaio il Napoli butta così l'occhio per rinforzare la fascia sinistra. Il profilo seguito da tempo è quello di Reinildo Mandava, laterale mancino del Lille, il cui contratto scadrà a giugno. Piace anche Jhon Lucumì, 23enne del Genk nel giro della Nazionale colombiana. Il ruolo preferito è quello di centrale difensivo, ma sa giocare anche a sinistra e potrebbe fare al caso di Spalletti. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.