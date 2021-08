Il mercato del Napoli appare più bloccato che mai, specialmente per quanto riguarda le operazioni in entrata. Qualche cessione - tra prestiti e titoli definitivi - è stata fatta, ora è il momento di sopperire a qualche assenza in alcune zone del campo. Tra queste c'è il terzino sinistro, dato che Mario Rui non garantisce affidabilità e Ghoulam non dà sicurezza sotto il punto di vista fisico.



In cima alla lista per la fascia mancina c'è Pervis Estupiñán, terzino sinistro di proprietà del Villarreal. La formula per portarlo via dalla Spagna prevede un prestito di 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto. C'è anche il West Ham sulle sue tracce ma il giocatore preferisce la destinazione Napoli. Lo riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno.