Tutto bloccato, senza novità in vista. Il discorso rinnovo di Lorenzo Insigne col Napoli non vede aggiornamenti: nonostante l'ottimo rendimento in campo, il giocatore e il suo agente hanno deciso che fino al termine della stagione non avranno nuovi contatti per prolungare. E sullo sfondo rimane sempre il Milan, che nelle scorse settimane ha ricevuto in sede proprio il procuratore del numero 24 azzurro.