Il mercato del Napoli quest'anno è molto movimentato. Ci saranno un po' di cose da cambiare e Giuntoli in questo senso si è già mosso con anticipo.



Ci sono anche delle incertezze, come il futuro di Koulibaly. Stando a quanto riporta Tuttospot, nel caso in cui dovesse essere ceduto il senegalese, il Napoli sarebbe pronto a presentare un'offerta al Torino per Bremer.