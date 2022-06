Milinkovic rimane, Luis Alberto parte. Potrebbe diventare questo lo scenario estivo in casa Lazio. Fino a qualche settimana fa l'addio del Sergente sembrava scontato. Più passano i giorni invece e più i rumors intorno al Mago fanno crescere l'ipotesi che possa essere proprio lui a venir sacrificato sul mercato. L'amore con Sarri non è mai sbocciato. La società non lo ritiene più incedibile e con un'offerta tra i 30 e i 40 milioni l'ex Liverpool potrebbe essere ceduto. E gli estimatori di certo non mancano.



In Spagna c'è il Siviglia del ds Monchi - che stravede per lui - ad aver da tempo messo gli occhi sul giocatore. Il 10 biancoceleste non ha mai nascosto di voler tornare un giorno in quella che considera casa sua. Offerte ufficiali dagli andalusi.però a Formello non ne sono ancora arrivate. Nel frattempo si fa strada l'ipotesi Napoli. Secondo quanto scrive oggi Il Tempo l'idea di uno scambio con Zielinski stuzzica entrambe le società. Il nodo sarebbe l'ingaggio della mezzala dei partenopei. Troppi 4 milioni l'anno per le casse laziali. Per ora resta solo un'indiscrezione, ma non è da escludere che questa opzione possa presto essere approfondita.