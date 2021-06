Tra poco più di due settimane aprirà il calciomercato estivo. Il Napoli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. In particolare andrà fatto qualche movimento in entrata a centrocampo, a prescindere dalla presenza o meno di Fabián Ruiz.



Cinque i nomi che segnala oggi Il Mattino su cui è il Napoli. Spunta Zian Flemming, olandese classe '98 del Fortuna Sittard protagonista con 12 gol e 7 assist nell'ultimo campionato Eredivisie. Resta calda la pista Basic del Bordeaux ed è sempre suggestivo Castrovilli della Fiorentina. Inoltre ci sono anche Thorsby della Sampdoria e Sissoko del Tottenham.