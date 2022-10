In estate sembrava destinato a lasciare il Napoli con il West Ham in forte pressing. Ma alla fine Zielinski è rimasto per la felicità di Spalletti e del popolo azzurro che si gode un giocatore ritrovato. Arrivano importanti novità da Gazzetta.it sul centrocampista polacco: "Piotr Zielinski potrebbe chiudere a Napoli la sua carriera visto che - sempre nel 2024 - avrà compiuto 30 anni e sarà di fronte all’ultima firma importante che potrebbe apporre anche a stretto giro legandosi indissolubilmente alla maglia azzurra".