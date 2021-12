Con l'uscita di Kostas Manolas, tornato all'Olympiacos, il Napoli ha bisogno di coprire quel vuoto lasciato dalla partenza del greco. La ricerca al nuovo difensore centrale è iniziata, però bisognerà fare in fretta dato che per il mese di gennaio resteranno a disposizione solo Juan Jesus e Rrahmani, dato che Koulibaly sarà impegnato in Coppa d'Africa.



Nella lista di Cristiano Giuntoli c'è anche Malang Sarr. Secondo quanto riportato oggi da Il Mattino, è il nome in pole per la dirigenza azzurra. In uscita dal Chelsea, potrebbe arrivare un'operazione in stile Anguissa, in prestito fino al termine della stagione. L'ingaggio è alla portata, sfiora 1,5 milioni di euro e rientrerebbe anche nella lista under 22 con la possibilità di riempire la lista con un terzino sinistro.