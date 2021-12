Il caso diallo dimostra ampiamente, dato che lo slovacco non ha vissuto i suoi momenti migliori sotto la gestione Gattuso da quando è arrivato in azzurro. Oggi, invece, sembra essere rinato, tutt'altro giocatore, che Spalletti ha trasformato come desiderava.- Arrivato ai piedi del Vesuvio nel gennaio del 2020, non è mai riuscito a convincere. Al contrario,La condizione atletica era deludente, emergeva qualche chilo di troppo e non sembrava all'altezza di poter affrontare la sfida in una piazza come quella partenopea. Non è mancata la stoccata al vecchio allenatore:. Fortunatamente è arrivato un nuovo allenatore che ha voluto che io restassi a Napoli. La sua comunicazione è diversa, l'ho capito fin da subito".- Lo scatto in avanti si è visto immediatamente proprio con il nuovo allenatore, iniziando molto bene la stagione.Il tecnico si è detto soddisfatto dello slovacco svelando anche un retroscena del passato: "Il suo nome fu valutato anche all'Inter quando il Celta lo mise sul mercato e io ero sulla panchina nerazzurra". Alla fine il destino dei due si è incrociato tra la felicità del tecnico e lo stesso Lobotka ha ricambiato la fiducia dando il massimo.- Nel precampionato Lobotka ha lavorato tanto da playmaker facendo vedere ottime cose, anche in amichevole contro il Bayern Monaco.Lo scorso 7 settembre, infatti, il calciatore ha riportato un'elongazione del bicipite femorale destro nell'impegno con la sua Slovacchia contro il Cipro. Fuori un mese circa e al suo rientro, però, ha avuto davanti a sé un grande Fabián Ruiz rigenerato e fondamentale nel nuovo ruolo di regista. Così in campionato Lobotka non ha trovato più spazio, neanche a gara in corso, solo in Europa League negli ultimi minuti contro il Legia Varsavia agli inizi di novembre.Ma nonostante ciò il passo in avanti è molto evidente. Infatticon la differenza che mancano ancora cinque mesi e tantissime partite da disputare.- Come detto, le prestazioni sono di un livello importante.Ma iha preso il posto di Demme nella ripresa illuminando il centrocampo del Napoli. Ordine, precisione e personalità, si è visto tutto questo con l'ex Celta Vigo che ha ritrovato subito una maglia da titolare contro lo Spezia risultando come uno dei pochi a salvarsi in una serata da dimenticare. Spalletti ha detto e dimostrato quanto sia importante Lobotka nel suo Napoli. I fatti gli hanno dato ragione e adesso diventerà ancor più decisivo perché in vista c'è un mese complicatissimo.Nonostante le caratteristiche molto diverse rispetto al camerunense dovrà dare quell'ordine mentale e tattico che ha mostrato di saper offrire. A partire da giovedì 6 gennaio, quando il Napoli scenderà in campo a Torino per tenere a distanza la Juventus dalla corsa Champions.