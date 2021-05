La prossima stagione il Napoli potrebbe ritrovarsi a dover sistemare il parco portieri. Meret vuole essere protagonista e Ospina potrebbe così partire per dare maggior spazio all'ex Udinese e Spal.



C'è anche il ruolo di terzo portiere da definire, dato che Contini difficilmente resterà un altro anno in panchina. Potrebbe così esserci il ritorno di un napoletano, Luigi Sepe. L'estremo difensore del Parma, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è in uscita: su di lui diversi club di Serie A, tra cui l'Empoli e, appunto, l'opzione Napoli.