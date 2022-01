L’addio di Kostas Manolas, approdato all’Olympiacos, e la partenza di Kalidou Koulibaly per la Coppa d’Africa destano non poche preoccupazioni a Luciano Spalletti, chiamato nel mese di gennaio a riprendere la giusta rotta dopo un dicembre sottotono. Per gli esperti, il nome giusto per la difesa partenopea sembra essere quello di Diego Godin, ormai fuori dal progetto Cagliari: l’arrivo dell’esperto centrale uruguaiano in Campania entro la chiusura del mercato invernale si gioca a 2,50, stessa quota di Nicolò Casale, difensore in forza al Verona e una delle rivelazioni della prima parte di campionato. Viva anche l’ipotesi Marash Kumbulla, in quota a 4, e l’opzione Federico Gatti, centrale del Frosinone da mesi sul taccuino di molti direttori sportivi della Serie A, proposto a 5. Vale invece 7,50 volte la posta l’acquisto del talento dell’Empoli Mattia Viti mentre sale a 9 Daniele Rugani, da anni obiettivo del club azzurro.